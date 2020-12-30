Жителей Баку оштрафовали за браконьерство

На браконьеров наложен административный штраф в размере 1 000 манатов на человека

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов продолжает мероприятия по предотвращению незаконной охоты, незаконного ношения оружия в районах республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе мероприятий был выявлен факт грубого нарушения жителями Баку Р.Садыховым, К.Искендеровым, И.Сулеймановым и жителем Евлахского района К.Искендеровым правил охоты на побережье моря в поселке Сахиль Гарадагского района, у них изъяты четыре охотничьих ружья различных марок.

В отношении лиц, нарушивших требования статьи 272.3 Кодекса об административных проступках, составлены протоколы и наложен административный штраф в размере 1 000 манатов на человека.