Житель Зардаба украл из маркета, в котором работал, табачные изделия на 65 000 манатов

Зардаб. 26 декабря. REPORT.AZ/ Из маркета в Зардабском районе украдены сигареты на 65 000 манатов.

Об этом ширванскому бюро Report сообщили из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.

В сообщении отмечается, что обратившись 30 сентября с заявлением в районное отделение полиции, житель Зардабского района Араз Алиев заявил о совершении кражи из его магазина. При осмотре объекта сотрудники полиции выявили кражу табачных изделий на сумму 65 000 манатов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 25 декабря были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления Майыл Асадов и Абдулла Керимов.

Выяснилось, что работавший в магазине М.Асадов вместе со знакомым А.Керимовым с января 2015 года неоднократно крал из магазина табачные изделия на общую сумму 65 000 манатов. Во время допроса оба признались, что продали украденные табачные изделия по низкой цене.