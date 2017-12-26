Житель Зардаба украл из маркета, в котором работал, табачные изделия на 65 000 манатов

Зардаб. 26 декабря. REPORT.AZ/ Из маркета в Зардабском районе украдены сигареты на 65 000 манатов.
Об этом ширванскому бюро Report сообщили из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.
В сообщении отмечается, что обратившись 30 сентября с заявлением в районное отделение полиции, житель Зардабского района Араз Алиев заявил о совершении кражи из его магазина. При осмотре объекта сотрудники полиции выявили кражу табачных изделий на сумму 65 000 манатов.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 25 декабря были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления Майыл Асадов и Абдулла Керимов.
Выяснилось, что работавший в магазине М.Асадов вместе со знакомым А.Керимовым с января 2015 года неоднократно крал из магазина табачные изделия на общую сумму 65 000 манатов. Во время допроса оба признались, что продали украденные табачные изделия по низкой цене.
Valeh DadaşovАвтор новости
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