Житель Загаталы умер, оставшись под срубленным им деревом

Загатала. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Загатале мужчина 33-х лет умер оставшись пол срубленным им деревом.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Даначы.

Житель села Мехдиев Мурад Ахмед оглы (1985) по неосторожности остался под деревом, которое рубил на своем земельном участке. От полученных травм различной степени тяжести М.Мехдиев скончался на месте.

По факту ведется расследование.

Отметим, что накануне в Загатале было совершено самоубийство.