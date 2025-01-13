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Госпитализированный после крушения самолета AZAL житель Загаталы выписан из больницы

Госпитализированный после крушения самолета AZAL житель Загаталы выписан из больницы Житель села Даначы Загатальского района Махир Джараев, пострадавший в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау и пришедший в сознание через 4 дня после инцидента, выписан из больницы.
Происшествия
13 января 2025 г. 23:54
Госпитализированный после крушения самолета AZAL житель Загаталы выписан из больницы

Житель села Даначы Загатальского района Махир Джараев, пострадавший в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау и пришедший в сознание через 4 дня после инцидента, выписан из больницы.

Как сообщает северо-западное бюро Report, мужчина проходил лечение в одном из бакинских медучреждений, он уже вернулся в родное село.

М.Джараев рассказал, что точно не помнит произошедшее, так как потерял сознание после инцидента.

"Я купил билет на рейс в Грозный на 25 декабря. Мы сели в самолет в Баку, полет должен был длиться около часа. Когда самолет шел на снижение, мы услышали громкий звук. В тот момент мы не смогли понять, что произошло. Спустя некоторое время пилот вновь попытался пойти на посадку, но это не удалось. Что произошло потом, не помню. Пришел в себя только когда меня отправляли из Казахстана в Азербайджан. Помню, как был в реанимации", - отметил он.

Житель Загаталы рассказал, что он, как и другие пострадавшие в результате крушения, были охвачены государственной заботой.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTV 29 декабря сообщил, что Азербайджан выдвинул три условия в связи с инцидентом: российская сторона должна принести извинения, признать свою вину, а также привлечь к ответственности всех виновных и выплатить компенсацию Азербайджану, пострадавшим и погибшим пассажирам и членам экипажа лайнера.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasından 4 gün sonra ayılan Zaqatala sakini xəstəxanadan evə buraxılıb

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