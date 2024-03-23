Житель Ярдымлы задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств

Житель Ярдымлинского района Тофик Велиев задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Житель Ярдымлинского района Тофик Велиев задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, по адресу его проживания были обнаружены и изъяты 9 кг героина, 2 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина и 1 020 таблеток метадона.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что наркотики Т.Велиеву передал гражданин Ирана для доставки в Баку в обмен на деньги.

По факту ведется расследование.