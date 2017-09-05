Житель Товузского района ранил ножом своего 63-летнего дядю

Товуз. 5 сентября. REPORT.AZ/ Житель Товузского района получил ножевое ранение со стороны племянника.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории города Товуз.

Так, житель Товузского района Ази Имамгулу оглу Абдуллаев 1954 г.р. на почве конфликта получил ножевое ранение в область живота со стороны своего племянника. Родственники доставили пострадавшего в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.