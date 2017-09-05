 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Товузского района ранил ножом своего 63-летнего дядю

    По факту ведется расследование

    Товуз. 5 сентября. REPORT.AZ/ Житель Товузского района получил ножевое ранение со стороны племянника.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории города Товуз.

    Так, житель Товузского района Ази Имамгулу оглу Абдуллаев 1954 г.р. на почве конфликта получил ножевое ранение в область живота со стороны своего племянника. Родственники доставили пострадавшего в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi