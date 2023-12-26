Житель Товуза задержан за продажу пиротехники

В ходе проведенных сотрудниками Товузского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий по предотвращению продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, был задержан житель района, торговавший пиротехническими средствами.

В ходе проведенных сотрудниками Товузского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий по предотвращению продажи взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, был задержан житель района, торговавший пиротехническими средствами.

Как сообщает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе осмотра продуктового магазина сотрудники Товузского РУП обнаружили и изъяли большое количество пиротехнических средств и сигарет без акцизных марок.

По факту ведется расследование.