75-летний житель Товуза подорвался на мине

Сегодня около 08:00 в селе Алибейли Товузского района местный житель подорвался на мине.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Товузский районный отдел полиции поступила информация о подрыве на мине жителя села Абдуллы Алескерова 1948 года рождения. Прибывшие на место события сотрудники полиции доставили мужчину в больницу.
Сообщается, что он получил ранение в левую ногу. Его лечение в больнице продолжается.
09:24
В селе Алибейли Товузского района местный житель подорвался на мине.
Как сообщает западное бюро Report, в результате местный житель Абдулла Алескеров 1948 г.р. получил ранения.
Состояние госпитализированного А.Алескерова оценивается как средней тяжести.
По факту проводится расследование.