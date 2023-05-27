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75-летний житель Товуза подорвался на мине

75-летний житель Товуза подорвался на мине Сегодня около 08:00 в селе Алибейли Товузского района местный житель подорвался на мине.
Происшествия
27 мая 2023 г. 09:45
75-летний житель Товуза подорвался на мине

Сегодня около 08:00 в селе Алибейли Товузского района местный житель подорвался на мине.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Товузский районный отдел полиции поступила информация о подрыве на мине жителя села Абдуллы Алескерова 1948 года рождения. Прибывшие на место события сотрудники полиции доставили мужчину в больницу.

Сообщается, что он получил ранение в левую ногу. Его лечение в больнице продолжается.

09:24

В селе Алибейли Товузского района местный житель подорвался на мине.

Как сообщает западное бюро Report, в результате местный житель Абдулла Алескеров 1948 г.р. получил ранения.

Состояние госпитализированного А.Алескерова оценивается как средней тяжести.

По факту проводится расследование.

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Версия на английском языке 75-year-old resident of Tovuz injured in mine explosion
Версия на азербайджанском языке Tovuzda 75 yaşlı kişi minaya düşərək xəsarət alıb - TƏFƏRRÜAT - YENİLƏNİB-2

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