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Житель Товуза инсценировал ограбление, чтобы украсть деньги - ФОТО

​Житель Товуза инсценировал ограбление, чтобы украсть деньги - ФОТО

18 января в "колл-центр - 102" МВД обратился житель города Говлар Товузского района Роял Ахмедов, который сообщил, что на территории автозаправочной станции в городе Говлар, где он работает, неизвестный ударил его тупым предметом и унес принадлежащие заправке деньги.

Об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела полиции Товузского района выяснилось, что Р.Ахмедов заранее договорился с друзьями, чтобы инсценировать ограбление. В этом деле ему помогли жители города Говлар Товузского района Гусейн Джафаров и Вусал Гулиев. Все трое были задержаны и доставлены в районный отдел полиции. На допросе они признались в содеянном.

Расследование по факту продолжается.

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