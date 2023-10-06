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Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование

Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование В прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту гибели в результате подрыва на мине жителя района Ягуара Хадыева.
Происшествия
6 октября 2023 г. 18:33
Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту гибели в результате подрыва на мине жителя района Ягуара Хадыева.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 6 октября около 17 часов на территории освобожденного от оккупации села Гасангая Тертерского района гражданин Ягуар Хадыев, 1989 года рождения, подорвался на противопехотной мине.

По данному факту ведется расследование, сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что Ягуар Хадыев 9 марта 2023 года пострадал от взрыва мины в районе села Чайлы Тертерского района.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу.

17:45

Житель Тертерского района погиб в результате подрыва на противопехотной мине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

«6 октября около 17 часов на территории села Чайлы Тертерского района в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев 1989 года рождения», - говорится в сообщении.

По факту проводится расследование.

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Версия на английском языке Resident of Azerbaijan’s Terter district killed in landmine explosion
Версия на азербайджанском языке Tərtər sakini minaya düşərək həlak olub, araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

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