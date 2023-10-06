Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту гибели в результате подрыва на мине жителя района Ягуара Хадыева.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В ведомстве напомнили, что 6 октября около 17 часов на территории освобожденного от оккупации села Гасангая Тертерского района гражданин Ягуар Хадыев, 1989 года рождения, подорвался на противопехотной мине.
По данному факту ведется расследование, сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, что Ягуар Хадыев 9 марта 2023 года пострадал от взрыва мины в районе села Чайлы Тертерского района.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован, ему ампутировали левую ногу.
Житель Тертерского района погиб в результате подрыва на противопехотной мине.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
«6 октября около 17 часов на территории села Чайлы Тертерского района в результате подрыва на противопехотной мине погиб житель села Гасангая Ягуар Алигейдар оглу Хадыев 1989 года рождения», - говорится в сообщении.
По факту проводится расследование.