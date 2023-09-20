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Житель Тертера, ставший жертвой армянского минного террора, остался без зрения

Житель Тертера, ставший жертвой армянского минного террора, остался без зрения "После подрыва на мине я получил тяжелые осколочные ранения и практически остался без зрения".
Происшествия
20 сентября 2023 г. 16:39
Житель Тертера, ставший жертвой армянского минного террора, остался без зрения

"После подрыва на мине я получил тяжелые осколочные ранения и практически остался без зрения".

Об этом Report сказал житель Тертерского района Эльгюн Алекберов, ставший жертвой армянского минного террора.

Он рассказал, что во время вспашки на поле в селе Гарагоюнлу Тертерского района его трактор подорвался на противотанковой мине: "Я получил тяжелое осколочное ранение. Я не могу уснуть от боли в ногах. Я практически остался без зрения. Один глаз полностью не видит, второй - только на 11%. Окружающих я узнаю только по голосу".

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin mina terroru: Tərtər sakininin bədənində qəlpə yaraları açılıb, bir gözü kor olub

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