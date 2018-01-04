Житель Тертера поранился лагундой, ему пришлось ампутировать пальцы

Тертер. 4 января. REPORT.AZ/ Житель Тертерского района поранился лагундой, в результате чего ему пришлось ампутировать пальцы.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Гайнаг.

Местный житель Полад Джумшуд оглу Мамедов 1992 г.р. поранился лагундой.

Потерпевшего доставили в Тертерскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его пришлось направить в Бардинскую центральную районную больницу.

Как заявили в медицинском учреждении, мужчину прооперировали и ему ампутировали пальцы левой руки.