 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Сумгайыта нанес себе смертельное ножевое ранение

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте совершен суицид. 

    Как сообщает Report, случай произошел на территории, именуемой Яшыл Дере 1. 

    Житель Сумгайыта Логман Джавад оглу Аллахвердиев 1961 г.р. в собственной квартире нанес себе ножевое ранение кухонным ножом. Получивший тяжелое ранение в грудную клетку Л.Аллахвердиев скончался в Сумгайытской городской больнице. 

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi