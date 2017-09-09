Житель Сумгайыта нанес себе смертельное ножевое ранение

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте совершен суицид.

Как сообщает Report, случай произошел на территории, именуемой Яшыл Дере 1.

Житель Сумгайыта Логман Джавад оглу Аллахвердиев 1961 г.р. в собственной квартире нанес себе ножевое ранение кухонным ножом. Получивший тяжелое ранение в грудную клетку Л.Аллахвердиев скончался в Сумгайытской городской больнице.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.