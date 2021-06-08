Житель Сумгайыта избил молотком тестя

Житель Сумгайыта до полусмерти избил молотком своего тестя.

Житель Сумгайыта до полусмерти избил молотком своего тестя.

Как передает корреспондент Report, инцидент произошел в части города, именуемой "30-м кварталом".

Житель города Сумгайыт Намик Алекбер оглу Алекберов 1987 г.р. регулярно избивал свою супругу Тюркан Эльдар гызы Алекперову. В связи со страхом быть убитой Т.Алекперова сбежала из дома. Н.Алекперов, решивший, что супруга скрывается в доме отца, пришел домой к тестю, Эльдару Юсиф оглу Багирову 1960 г.р. Вместе с другом отключил электричество. Э.Багиров вышел из квартиры чтобы включил электросчетчик. Вернувшись обратно в квартиру, он столкнулся с Н.Алекперовым и его другом, которые проникли внутрь. Н.Алекперов неожиданно нанес ему множественные удары молотком по голове. Э.Багиров потерял сознание, а Н.Алекперов нанес травмы теще Арифе Багировой и обыскал квартиру в поисках своей жены. Не найдя последней, Н.Алекперов сбежал. Получивший тяжелые телесные травмы Э.Багиров был госпитализирован.

Н.Алекперов был задержан в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, и привлечен к следствию. Уже будучи под следствием Н.Алекперов обещал сжечь дом вместе со своей матерью и двумя малолетними детьми, а также пригрозил расправой жене.

Сообщается, что Н.Алекперов был передан под надзор полиции и отпущен домой. Также сообщается, что он употребляет наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

Э.Багиров долгое время работает в сфере образования, в настоящее время работает учителем математики в сумгайытской городской школе №18.