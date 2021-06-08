О нас
Report Georgia
Аудио новости

Житель Сумгайыта избил молотком тестя

Житель Сумгайыта избил молотком тестя Житель Сумгайыта до полусмерти избил молотком своего тестя.
Происшествия
8 июня 2021 г. 11:31
Житель Сумгайыта избил молотком тестя
0 : 00
0 : 00

Житель Сумгайыта до полусмерти избил молотком своего тестя.

Как передает корреспондент Report, инцидент произошел в части города, именуемой "30-м кварталом".

Житель города Сумгайыт Намик Алекбер оглу Алекберов 1987 г.р. регулярно избивал свою супругу Тюркан Эльдар гызы Алекперову. В связи со страхом быть убитой Т.Алекперова сбежала из дома. Н.Алекперов, решивший, что супруга скрывается в доме отца, пришел домой к тестю, Эльдару Юсиф оглу Багирову 1960 г.р. Вместе с другом отключил электричество. Э.Багиров вышел из квартиры чтобы включил электросчетчик. Вернувшись обратно в квартиру, он столкнулся с Н.Алекперовым и его другом, которые проникли внутрь. Н.Алекперов неожиданно нанес ему множественные удары молотком по голове. Э.Багиров потерял сознание, а Н.Алекперов нанес травмы теще Арифе Багировой и обыскал квартиру в поисках своей жены. Не найдя последней, Н.Алекперов сбежал. Получивший тяжелые телесные травмы Э.Багиров был госпитализирован.

Н.Алекперов был задержан в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, и привлечен к следствию. Уже будучи под следствием Н.Алекперов обещал сжечь дом вместе со своей матерью и двумя малолетними детьми, а также пригрозил расправой жене.

Сообщается, что Н.Алекперов был передан под надзор полиции и отпущен домой. Также сообщается, что он употребляет наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, разбирательство продолжается.

Э.Багиров долгое время работает в сфере образования, в настоящее время работает учителем математики в сумгайытской городской школе №18.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt sakini qayınatasını çəkiclə döyüb, arvadını ölümlə təhdid edib

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi