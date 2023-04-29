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Житель Шемкирского района задержан за незаконный вылов рыбы

Житель Шемкирского района задержан за незаконный вылов рыбы Житель Шемкирского района задержан за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
29 апреля 2023 г. 10:04
Житель Шемкирского района задержан за незаконный вылов рыбы

Житель Шемкирского района задержан за незаконный вылов рыбы.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте, из Шемкирского водохранилища были обнаружены и извлечены незаконно установленные сети и другое оборудование, используемое при вылове рыб.

Задержан житель Шемкирского района Вугар Гасанов, незаконно удивший рыбу с использованием кустарно изготовленного электрического оборудования. Выловленная им рыба была изъята как вещественное доказательство.

В отношении В.Гасанова возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Şəmkir sakini saxlanılıb

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