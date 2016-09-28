Житель Шемкира выстрелил в себя из огнестрельного оружия

Шемкир. 28 сентября. REPORT.AZ/ Житель Шемкирского района выстрелил в себя из огнестрельного оружия.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Хайят.

Так, местный житель Фахраддин Аладдин оглу Асланов (1975 г.р.) выстрелил в себя из охотничьего ружья. Раненый был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной помощи и прооперирован.

Как сообщили в больнице, состояние Ф.Асланова остается тяжелым: "Больной прооперирован. Он ранил правую руку".

По данному факту проводится расследование.