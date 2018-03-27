Житель Шемахи покончил с собой

Шемаха. 27 марта. REPORT.AZ/ Житель города Шемаха совершил суицид.
Как сообщает ширванское бюро Report, Бахтияр Гасан оглы Гасанов 1986 г.р. повесился в доме, в котором проживал.
К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи Станции скорой медицинской помощи.
Тело для обследования было передано в Шемахинское региональное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии министерства здравоохранения.
Причины суицида пока неизвестны.
По факту в Шемахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Valeh DadaşovАвтор новости
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