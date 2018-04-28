Житель Шемахи покончил с собой, утопившись в водохранилище

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В городе Шемаха произошел суицид.

Как передает Ширванское бюро Report, житель города Нуриев Мубариз Магомедали оглу покончил жизнь самоубийством, сбросившись в водохранилище Зогалаватай в Шемахе.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и Службы Станции Скорой Помощи.

Труп был отправлен на обследование Шемахинское региональное отделение Обьеденение Судебной Медицинской Экспертизы и Патологической Анатомии на Министерства Здравоохранения.

Причины самоубийства пока не известны.

В Шамахинское Районной Прокуратуре ведется расследование по факту.