Житель Шемахи покончил с собой, утопившись в водохранилище

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В городе Шемаха произошел суицид.
Как передает Ширванское бюро Report, житель города Нуриев Мубариз Магомедали оглу покончил жизнь самоубийством, сбросившись в водохранилище Зогалаватай в Шемахе.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и Службы Станции Скорой Помощи.
Труп был отправлен на обследование Шемахинское региональное отделение Обьеденение Судебной Медицинской Экспертизы и Патологической Анатомии на Министерства Здравоохранения.
Причины самоубийства пока не известны.
В Шамахинское Районной Прокуратуре ведется расследование по факту.
Valeh DadaşovАвтор новости
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