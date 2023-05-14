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Житель Шеки задержан по подозрению в убийстве отца

Житель Шеки задержан по подозрению в убийстве отца В Шеки задержан 25-летний парень, подозреваемый в убийстве отца.
Происшествия
14 мая 2023 г. 12:37
Житель Шеки задержан по подозрению в убийстве отца

В Шеки задержан 25-летний парень, подозреваемый в убийстве отца.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в Шекинский городской районный отдел полиции поступила информация об обнаружении по месту жительства тела жителя села Инче Исмаила Гюлиева, 1959 года рождения.

Сотрудники отдела и районной прокуратуры осмотрели место происшествия, выполнили необходимые уголовно-процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что Исмаил Гюлиев был задушен 4 мая своим сыном Катифом Гюльмамедли, 1998 года рождения, на почве личного конфликта, а после убийства отца забрал его мобильный телефон и продал его в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий К.Гюльмамедли был задержан и передан следствию.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

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