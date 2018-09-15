Житель Шеки получил ранения, упав с мотоцикла

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе один человек пострадал в результате несчастного случая.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером на административной территории села Кичик Дехне.

Житель села Садыгов Тарлан Джаваншир оглы (1983) получил ранения, упав с мотоцикла. Пострадавший был доставлен в Шекинскую центральную больницу (ШЦБ).

Как сообщили Report в ШЦБ, ему поставлен диагноз перелома правой голени, его лечение продолжается в хирургическом отделении.

По факту ведется расследование.