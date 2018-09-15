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    Житель Шеки получил ранения, упав с мотоцикла

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе один человек пострадал в результате несчастного случая.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером на административной территории села Кичик Дехне.

    Житель села Садыгов Тарлан Джаваншир оглы (1983) получил ранения, упав с мотоцикла. Пострадавший был доставлен в Шекинскую центральную больницу (ШЦБ).

    Как сообщили Report в ШЦБ, ему поставлен диагноз перелома правой голени, его лечение продолжается в хирургическом отделении.

    По факту ведется расследование.

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