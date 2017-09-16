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    Житель Шамкира утонул в колодце

    Тело 34-летнего жителя Шамкира достали из колодца глубиной 10 м

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Житель Шамкира упал в колодец и утонул.

    Как передает Report со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС), по информации, поступившей в Центр управления кризисных ситуаций, в Шамкире человек упал в колодец и оказался в беспомощной ситуации.

    Сразу после этого спасатели Государственной противопожарной службы выехали на место происшествия. Они достали из колодца глубиной 10 м тело Васифа Шахин оглу Аллахвердиева 1983 г. рождения и передали его в соответствующие структуры.

    Операция завершилась в 00:13.

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