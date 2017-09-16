Житель Шамкира утонул в колодце

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Житель Шамкира упал в колодец и утонул.

Как передает Report со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС), по информации, поступившей в Центр управления кризисных ситуаций, в Шамкире человек упал в колодец и оказался в беспомощной ситуации.

Сразу после этого спасатели Государственной противопожарной службы выехали на место происшествия. Они достали из колодца глубиной 10 м тело Васифа Шахин оглу Аллахвердиева 1983 г. рождения и передали его в соответствующие структуры.

Операция завершилась в 00:13.