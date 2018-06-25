Житель Сальяна на автомобиле "КамАЗ" переехал сестру и ее малолетнего сына - ОБНОВЛЕНО

Сальян. 25 июня. REPORT.AZ/ Житель Сальянского района на грузовике "КамАЗ" переехал свою сестру и ее 4-летнего сына.

Как сообщает аранское бюро Report, 4-летний Али Мамедов вышел из кабины "КамАЗа" и побежал навстречу движущемуся автомобилю. В это время мать А.Мамедова Гюнель Мамедова побежала за сыном. В результате мать и ее сын остались под колесами "КамАЗа". В ходе происшествия 4-летний А.Мамедов скончался, его мать Г.Мамедова с тяжелыми телесными повреждениями доставлена в Сальянскую центральную районную больницу.

Отметим, что Г.Мамедова является сестрой водителя грузовика Амруллы Асланова.

По факту ведется расследование.

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Сальян. 25 июня. REPORT.AZ/ В Сальянском районе "КамАЗ" переехал мать и ее 4-летнего ребенка.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Бораныкенд.

Так, житель села Амрулла Нурулла оглу Асланов 1997 г.р. на грузовом автомобиле марки "КамАЗ" переехал насмерть жителя села Али Сахил оглу Мамедова 2014 г.р., мать ребенка Гюнель Хурулла гызы Мамедова получила ранения.

По факту ведется расследование.