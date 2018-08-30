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    Житель Сабирабадского района порезал ногу лагундой

    Сабирабад. 30 августа. REPORT.AZ/ Житель Сабирабадского района порезал ногу лагундой.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, житель Сабирабада Самир Фахраддин оглу Абыев 1986 г.р., по неосторожности поранивший себе ногу режущим инструментом, был сначала помещен в Сабирабадскую, а затем в Ширванскую больницу. 

    Пострадавший был прооперирован. После наложения швов на сосуды и сухожилие раненый был помещен в реанимационное отделение.

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