Сабирабад. 30 августа. REPORT.AZ/ Житель Сабирабадского района порезал ногу лагундой.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, житель Сабирабада Самир Фахраддин оглу Абыев 1986 г.р., по неосторожности поранивший себе ногу режущим инструментом, был сначала помещен в Сабирабадскую, а затем в Ширванскую больницу.

Пострадавший был прооперирован. После наложения швов на сосуды и сухожилие раненый был помещен в реанимационное отделение.