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Житель Сабирабада стал жертвой мошенничества на сумму более 135 тыс. манатов

Житель Сабирабада стал жертвой мошенничества на сумму более 135 тыс. манатов
Происшествия
14 октября 2024 г. 14:24
Житель Сабирабада стал жертвой мошенничества на сумму более 135 тыс. манатов

Сотрудники Сабирабадского районного отделения полиции задержали Зию Алиева, который подозревается в присвоении более 135 тыс. манатов у местного жителя.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе расследования было установлено, что З.Алиев, злоупотребив доверием потерпевшего, дал ложные обещания о создании совместного бизнеса и мошенническим путем присвоил 135 тыс. 150 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabad sakininin 135 min manatdan çox pulu ələ keçirilib, saxlanılan var

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