Житель Сабирабада стал жертвой мошенничества на сумму более 135 тыс. манатов

Сотрудники Сабирабадского районного отделения полиции задержали Зию Алиева, который подозревается в присвоении более 135 тыс. манатов у местного жителя.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе расследования было установлено, что З.Алиев, злоупотребив доверием потерпевшего, дал ложные обещания о создании совместного бизнеса и мошенническим путем присвоил 135 тыс. 150 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.