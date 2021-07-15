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Житель Саатлы поджег ферму односельчанина

Житель Саатлы поджег ферму односельчанина 09:35
Происшествия
15 июля 2021 г. 09:58
Житель Саатлы поджег ферму односельчанина

Житель села Сымада Саатлинского района Б.Асланов обратился в районный отдел полиции и сообщил о произошедшем 11 июля пожаре в принадлежащем ему фермерском хозяйстве.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции побывали на месте происшествия и провели предварительное расследование. В результате проведенных мероприятий было установлено, что инцидент был совершен преднамеренно.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского РОП, был задержан подозреваемый в поджоге житель села Моранлы Сабирабадского района Валид Гусейнли.

Во время допроса В.Гусейнли признался в совершении преступления.

По факту в Саатлинском РОП ведется расследование.

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