Житель Саатлы поджег ферму односельчанина

09:35

Житель села Сымада Саатлинского района Б.Асланов обратился в районный отдел полиции и сообщил о произошедшем 11 июля пожаре в принадлежащем ему фермерском хозяйстве.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции побывали на месте происшествия и провели предварительное расследование. В результате проведенных мероприятий было установлено, что инцидент был совершен преднамеренно.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского РОП, был задержан подозреваемый в поджоге житель села Моранлы Сабирабадского района Валид Гусейнли.

Во время допроса В.Гусейнли признался в совершении преступления.

По факту в Саатлинском РОП ведется расследование.