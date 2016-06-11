 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель поселка Маштага выстрелил в своего родственника

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Житель поселка Маштага Эльчин Ганбаров на почве конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в своего родственника Джамаладдина Алиева, проживающего в поселке Сахиль Гарадагского района города Баку, в его же доме. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД), Дж.Алиев доставлен в больницу. 

    Э.Ганбаров пришел в 14-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции, добровольно сдался и передал полиции пистолет, изготовленным кустарным путем.

    Расследования по факту продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi