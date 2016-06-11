Житель поселка Маштага выстрелил в своего родственника

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Житель поселка Маштага Эльчин Ганбаров на почве конфликта выстрелил из огнестрельного оружия в своего родственника Джамаладдина Алиева, проживающего в поселке Сахиль Гарадагского района города Баку, в его же доме.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД), Дж.Алиев доставлен в больницу.

Э.Ганбаров пришел в 14-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции, добровольно сдался и передал полиции пистолет, изготовленным кустарным путем.

Расследования по факту продолжаются.