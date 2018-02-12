Житель поселка Баилово, дом которого завален землей: Эльдар Азизов попросил у нас время

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "После оползня на Баилово глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов посетил территорию, поговорил с нами. Однако, он не дал никакого конкретного обещания по поводу компенсации".

Об этом Report сообщил житель поселка Баилово Тельман Асланов, дом которого во время оползня был завален землей.

"Глава ИВ попросил у нас несколько дней и обещал, что вопрос об ущербе будет рассмотрен", - сказал Т.Асланов.

Потерпевший заявил, что во время оползня их не было дома: "В результате оползня домашняя утварь осталась под заваленной крышей. Пострадала вся мебель, которая стоила тысячи манатов".