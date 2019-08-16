Жителя Огуза убили ножом в сердце - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность мужчины, убитого в Огузском районе Азербайджана.
Как сообщает северо-западное бюро Report, это - житель Огузского района Сиявуш Нуреддин оглу Исламов 1974 г.р.
Совершивший преступление житель Шеки Эльнур Мамедов задержан сотрудниками полиции.
По факту в Огузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
*** 14:10
В Огузском районе Азербайджана произошла поножовщина.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Буджаг.
Согласно предварительной информации, спор между двумя лицами перерос в конфликт, во время которого один из спорщиков ударил ножом другого. Местный житель, получивший удар ножом в сердце, скончался на месте.
Совершивший убийство задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости