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Жителя Огуза убили ножом в сердце - ОБНОВЛЕНО

Житель Огуза в Азербайджане получил смертельное ножевое ранение

Установлена личность мужчины, убитого в Огузском районе Азербайджана.

Как сообщает северо-западное бюро Report, это - житель Огузского района Сиявуш Нуреддин оглу Исламов 1974 г.р.

Совершивший преступление житель Шеки Эльнур Мамедов задержан сотрудниками полиции.

По факту в Огузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

*** 14:10

В Огузском районе Азербайджана произошла поножовщина.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Буджаг. 

Согласно предварительной информации, спор между двумя лицами перерос в конфликт, во время которого один из спорщиков ударил ножом другого. Местный житель, получивший удар ножом в сердце, скончался на месте. 

Совершивший убийство задержан сотрудниками полиции. 

По факту ведется расследование. 

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