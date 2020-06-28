Житель Новханы хотел отремонтировать ворота и оставил 1,2 тыс. абонентов без газа - ФОТО

Сегодня около 12:00 один из жителей дачного массива в поселке Новханы попытался изменить местоположение газопровода, не известив об этом Управление по эксплуатации газа Сумгайыта.

Как передает Report, чтобы отремонтировать ворота своего дома, он самовольно приостановил газоснабжение, в результате чего без газа остались почти 1200 абонентов.

Узнав об этом, сотрудники Управления по эксплуатации газа Сумгайыта прибыли на место происшествия и вызвали полицию. Газопровод был возвращен на прежнее место.