Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ 38-летняя жительница Воронежа прописала у себя 270 граждан Азербайджана и Узбекистана. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области, сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по Воронежу выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

Установлено, что в период с апреля по август 2015 года 38-летняя женщина, имеющая в собственности три квартиры за денежное вознаграждение поставила на миграционный учёт 270 граждан Азербайджана и Узбекистана без намерения предоставить жилое помещение для фактического проживания. Иностранные граждане проживали в других местах.

По факту возбуждено уголовное дело.