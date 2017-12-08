Жительница Шамахи умерла после операции на желчном пузыре

Шамахы. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Шамахинской центральной районной больнице после операции скончалась женщина. Как сообщает Ширванское бюро Report, жительница района Гонча Фаиг гызы Гусейнова 1968 г.р. обратилась в хирургическое отделение больницы с острыми болями в желчном пузыре.

После операции женщина была помещена в палату, однако в вечерние часы состояние ее ухудшилось, в итоге врачи не смогли спасти ей жизнь.

Обстоятельства происшествия выясняются.