 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жительница Шамахи умерла после операции на желчном пузыре

    Обстоятельства происшествия выясняются

    Шамахы. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Шамахинской центральной районной больнице после операции скончалась женщина. Как сообщает Ширванское бюро Report, жительница района Гонча Фаиг гызы Гусейнова 1968 г.р. обратилась в хирургическое отделение больницы с острыми болями в желчном пузыре. 

    После операции женщина была помещена в палату, однако в вечерние часы состояние ее ухудшилось, в итоге врачи не смогли спасти ей жизнь. 

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi