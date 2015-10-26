​Житель Нефтчалы ранен односельчанином

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Нефтчале произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером в районном селе Гачагкенд.

Местный житель Фаррух Аллахверди оглу Самедов 1988 г.р. на почве конфликта был ранен земляком Сабухи. Он получил 3 ножевых ранения в грудь.

Доставленный родственниками в Сальянскую районную центральную больницу раненый был прооперирован. Его состояние остается тяжелым.

По факту в Нефтчалинском районном управлении полиции ведется расследование.