Житель Нардарана добровольно сдал полиции свое оружие

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ У одного жителя Нардарана было изъято охотничье ружье без документов, другой житель поселка добровольно сдал полиции свое оружие.

Как сообщает Report, сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции изъяли у жителя поселка Нардаран Нагиева Ханоглана Рзагулу оглу 1941 года рождения охотничье ружье без документов 16 калибра.

Житель поселка Нагиев Мубариз Гаджиага оглу 1972 года рождения сдал в отделение полиции охотничье ружье 12-го калибра марки "ИЖ".