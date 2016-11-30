Житель Нардарана бросился под поезд в метро

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Житель Нардарана попытался покончить с собой в метро.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Он отметил, что сегодня утром в 09:20 Ахмедов Насир Алигусейн оглу 1951 года рождения бросился под поезд метро, следовавший по маршруту № 13 на линии "Ичеришехир" - "Ази Асланов". Благодаря бдительности машиниста удалось остановить поезд. Напряжение на рельсах было отключено и пассажир извлечен из-под поезда. Н.Ахмедов остался жив, так как упал между рельсами. Он повредил правую лодыжку.

Устанавливаются причины случая.

"Возникла задержка в интервале движения поездов. Ведется работа по устранению задержки", - добавил Н.Пашаев.