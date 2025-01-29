Житель Нахчывана подозревается в убийстве односельчанина

Житель Нахчывана подозревается в убийстве односельчанина

Житель Нахчывана подозревается в убийстве односельчанина.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел 28 января, в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя Бабекского района Фарзали Бехбудова 1976 года рождения.

В ходе расследования были установлены подозрения в том, что Рахман Байрамов 1965 года рождения умышленно убил своего односельчанина Бехбудова, нанеся ему ножевые ранения в ходе конфликта.

По факту в прокуратуре Бабекского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и проводится следствие. Рахман Байрамов задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное следствие продолжается.