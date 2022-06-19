Житель Мингячевира управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Мингячевирского ГУВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Мингячевирского ГУВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель города на своем автомобиле марки "VAZ-21144" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Ряван Шукюрлю находился под воздействием наркотиков.

Материалы, собранные в отделении полиции, были направлены в городской суд, который возбудил уголовное дело против Шукюрлю.