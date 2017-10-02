Житель Мингячевира совершил самосожжение, облившись бензином

Мингячевир. 2 октября. REPORT.AZ/ Ночью в Мингячевире совершена попытка суицида.

Как сообщает ширванское бюро Report, проживающий в жилом массиве "Энергетик" по адресу ул. Фазиля Азимова 3б, кв. 35 Нагиев Илькин Фаик оглу 1988 г.р. был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Установлено, что ожоги получены в результате возгорания на теле горючего. Сообщается, что инцидент был совершен самим пострадавшим. Пока не известно точно, было ли это попыткой суицида или результатом неосторожности. Ведется расследование.