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    Житель Мингячевира пытался покончить с собой из-за уходы жены

    Его состояние оценивается как тяжелое

    Мингячевир. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Мингячевире 30-летний мужчина пытался совершить самоубийство.

    Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы, на улице Гюнешли, 59.

    Так, Афган Араз оглу Байрамов 1987 г.р., выпив уксус, попытался совершить суицид. Он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

    По информации, А. Байрамов пошел на такой шаг, потому что накануне поссорился с женой и она ушла из дома, забрав их ребенка.

    По факту проводится следствие.

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