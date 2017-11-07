Житель Мингячевира пытался покончить с собой из-за уходы жены

Мингячевир. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Мингячевире 30-летний мужчина пытался совершить самоубийство.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы, на улице Гюнешли, 59.

Так, Афган Араз оглу Байрамов 1987 г.р., выпив уксус, попытался совершить суицид. Он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации, А. Байрамов пошел на такой шаг, потому что накануне поссорился с женой и она ушла из дома, забрав их ребенка.

По факту проводится следствие.