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    Житель Маштаги получил ножевое ранение

    По данному факту ведется расследование Сабунчинским РУП

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Баку работник базы для продажи сена получил ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Маштага.

    Так, работник базы для продажи сена в жилом массиве Савалан Алиев Маариф Мирзага оглу 1973 г.р. при выходе с работы подвергся нападению неизвестного лица, который нанес ему три ножевых ранения. Нападавший сбежал с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу.

    По данному факту ведется расследование Сабунчинским РУП. 

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