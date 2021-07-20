Житель Масаллы задержан за пропаганду наркотиков в TikTok

В результате мероприятий, проведенных совместно Главным управлением по борьбе с наркотиками и Масаллинским районным отделом полиции, был выявлен и задержан житель Масаллинского района Шахин Нури, распространяющий в социальной сети TikTok видео, пропаганди

В результате мероприятий, проведенных совместно Главным управлением по борьбе с наркотиками и Масаллинским районным отделом полиции, был выявлен и задержан житель Масаллинского района Шахин Нури, распространяющий в социальной сети TikTok видео, пропагандирующее наркотические средства.

Как сообщили Report в Южной региональной группе МВД Азербайджана, с ним были проведены профилактические беседы, разъяснены вред и отрицательное влияние распространяемого им видео на подростков и молодежь в соцсетях.

Видео задержанного было удалено из TikTok.

В отношении Ш.Нури составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, для дачи юридической оценки его деяниям собранные в отношении него материалы направлены в суд.

Решением суда Ш.Нури арестован в административном порядке на 9 дней.