Житель Масаллы ранил ножницами шурина

Рамиг Бабаев 1964 года рождения, проживающий в доме №76 на улице Наримана Нариманова, на машине скорой помощи был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района

В Масаллы между родственниками произошла драка с нанесением телесных повреждений.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел вчера в городе Масаллы.

Рамиг Бабаев 1964 года рождения, проживающий в доме №76 на улице Наримана Нариманова, на машине скорой помощи был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района.

Врачи диагностировали у мужчины колотую рану правого плеча. По словам потерпевшего, телесные повреждения в ходе конфликта ему нанес его зять по имени Вусал (фамилия уточняется).

По факту ведется расследование.