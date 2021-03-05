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Житель Масаллы ранил ножницами шурина

Житель Масаллы ранил ножницами шурина Рамиг Бабаев 1964 года рождения, проживающий в доме №76 на улице Наримана Нариманова, на машине скорой помощи был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района
Происшествия
5 марта 2021 г. 06:53
Житель Масаллы ранил ножницами шурина
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В Масаллы между родственниками произошла драка с нанесением телесных повреждений.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел вчера в городе Масаллы.

Рамиг Бабаев 1964 года рождения, проживающий в доме №76 на улице Наримана Нариманова, на машине скорой помощи был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района.

Врачи диагностировали у мужчины колотую рану правого плеча. По словам потерпевшего, телесные повреждения в ходе конфликта ему нанес его зять по имени Вусал (фамилия уточняется).

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Masallı sakini qayçı ilə qaynına xəsarət yetirib

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