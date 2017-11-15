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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана задержан по подозрению в угоне автомобиля.

Как сообщает южное бюро Report, угнанный в прошлом месяце в городе Ширван автомобиль был обнаружен во дворе дома жителя Лянкярана, 18-летнего Вугара Рафик оглу Ализаде.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции города Ширван и их лянкяранских коллег, было установлено место нахождения автомобиля и произведен осмотр двора дома №25 по ул. Вагифа Мамедова.

Выяснилось, что находящийся во дворе и принадлежащий Алиеву Хайяму Афет оглу автомобиль с государственным регистрационным номером 42-BA-265 был угнан 31 октября у здания №77 по ул. Г. Шихбалаоглу города Ширван. Кроме того, государственный регистрационный номер автомобиля был заменен на 35-BL-048, заменили также ключи и заднее сиденье.

В предварительных показаниях следствию подозреваемый в угоне транспортного средства В. Ализаде заявил, что не похищал автомобиль и приобрел его за 350 манатов у мужчины, известно в городе Ширван как "Мехи".

По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.