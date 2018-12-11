Лянкяран. 11 декабря. REPORT.AZ/ 52-летний житель Лянкярана утонул в реке во время рыбалки.

Как сообщает южное бюро Report, вчера днем житель села Лювясар Валех Фаяз оглу Насиров вышел из дома и больше не вернулся.

Члены его семьи обратились в соответствующие органы. Позже выяснилось, что мужчина пошел на рыбалку.

Сегодня утром на берегу реки была обнаружена принадлежащая В.Насирову удочка.

Сотрудники Государственной службы спасения на водах МЧС извлекли тело В.Насирова из воды и передали по назначению.

По предварительной версии, В.Насиров по неосторожности упал в воду и утонул из-за перенесенной судороги.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.