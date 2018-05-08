Житель Лянкярана поджег себя в доме свекра

Лянкяран. 8 мая. REPORT.AZ/ Житель Лянкяранского района поджег себя в доме свекра.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в поселке Ашагы Нуведи.

Житель района Эльвин Афлатун оглу Мамедов прибыл в дом отца своей бывшей гражданской жены Вюсали Баламирза гызы Джафаровой. На почве конфликта между мужчинами Э.Мамедов облил себя быстро возгораемой жидкостью и поджег. Он был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу в тяжелом состоянии. Мужчину поместили в реанимационное отделение с диагнозом ожог поверхности тела 3-4 степени.

Отметим, что Э.Мамедов некоторое время назад находился в гражданском браке с В.Джафаровой. В начале года В.Джафарова ушла из дома. Э.Мамедов сообщил в отделение полиции о пропаже супруги.

В.Джафарова оставила двух детей от первого брака в доме отца. Позднее В.Джафарова позвонила семье, сообщила, что жива и намерена жить своей жизнью.

Расследуются обстоятельства инцидента.