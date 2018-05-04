Лянкяран. 4 мая. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана по неосторожности получил тяжелую травму.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в цехе по ремонту колес на территории города Лиман.
Когда Хабиль Муртуза оглу Сафаров 1969 г.р. закачивал воздух в шину, от высокого давления колесо лопнуло.
В результате несчастного случая мужчина получил травму головы и колото-резаные раны.
Потерпевший доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и помещен в отделение реанимации.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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