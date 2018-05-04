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    Житель Лянкярана по неосторожности получил тяжелую травму

    Лянкяран. 4 мая. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана по неосторожности получил тяжелую травму.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в цехе по ремонту колес на территории города Лиман.

    Когда Хабиль Муртуза оглу Сафаров 1969 г.р. закачивал воздух в шину, от высокого давления колесо лопнуло.

    В результате несчастного случая мужчина получил травму головы и колото-резаные раны.

    Потерпевший доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и помещен в отделение реанимации.

    По факту ведется расследование. 

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