Лянкяран. 4 мая. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана по неосторожности получил тяжелую травму.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в цехе по ремонту колес на территории города Лиман.

Когда Хабиль Муртуза оглу Сафаров 1969 г.р. закачивал воздух в шину, от высокого давления колесо лопнуло.

В результате несчастного случая мужчина получил травму головы и колото-резаные раны.

Потерпевший доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и помещен в отделение реанимации.

По факту ведется расследование.