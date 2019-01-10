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    Житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение

    Причиной инцидента стала ревность

    Лянкяран. 10 января. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Осакюче. 

    Местный житель 34-летний Эльсевяр Паша оглу Исмаилов был ранен односельчанином. 

    Отмечается, что причиной инцидента стала ревность. 

    Хотя имя совершившего преступление лица не называется, отмечается, что он был задержан сотрудниками полиции. 

    Раненый доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и прооперирован. 

    По факту ведется расследование. 

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