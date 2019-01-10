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Лянкяран. 10 января. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Осакюче.
Местный житель 34-летний Эльсевяр Паша оглу Исмаилов был ранен односельчанином.
Отмечается, что причиной инцидента стала ревность.
Хотя имя совершившего преступление лица не называется, отмечается, что он был задержан сотрудниками полиции.
Раненый доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и прооперирован.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости