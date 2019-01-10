Житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение

Причиной инцидента стала ревность

10 января, 2019 13:42

https://report.az/storage/news/dd839dd9e385138460eeb0fcafa38684/63523954-3613-4ea6-b6f8-9169c1efefed_292.jpg Лянкяран. 10 января. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана нанес земляку ножевое ранение. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Осакюче. Местный житель 34-летний Эльсевяр Паша оглу Исмаилов был ранен односельчанином. Отмечается, что причиной инцидента стала ревность. Хотя имя совершившего преступление лица не называется, отмечается, что он был задержан сотрудниками полиции. Раненый доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу и прооперирован. По факту ведется расследование.

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