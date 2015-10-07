​Житель Кюрдемира ранил двух человек

7 октября, 2015 14:13

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Житель Кюрдемира нанес ножевые ранения двум мужчинам. Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана. Житель Кюрдемирского района Рамин Бахчиев ранил Ильгара Тагиева и Мусу Худапиримова. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам 34-го отделения полиции Хатаинского РУП удалось задержать Р.Бахчиева. По данному факту проводится расследование.