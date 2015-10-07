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    ​Житель Кюрдемира ранил двух человек

    По данному факту проводится расследование

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Житель Кюрдемира нанес ножевые ранения двум мужчинам.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    Житель Кюрдемирского района Рамин Бахчиев ранил Ильгара Тагиева и Мусу Худапиримова.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам 34-го отделения полиции Хатаинского РУП удалось задержать Р.Бахчиева.

    По данному факту проводится расследование. 

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