​Житель Кюрдемира ранил двух человек

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Житель Кюрдемира нанес ножевые ранения двум мужчинам.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.
Житель Кюрдемирского района Рамин Бахчиев ранил Ильгара Тагиева и Мусу Худапиримова.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам 34-го отделения полиции Хатаинского РУП удалось задержать Р.Бахчиева.
По данному факту проводится расследование.
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