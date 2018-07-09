Житель Кюрдамира нанес ножевые ранения тестю и шурину

Кюрдамир. 9 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла поножовщина.
Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице А.Абдуллаева.
Так, зять нанес ножевые ранения тестю Джаббарову Этибару Аладдин оглы 1963 г.р. и шурину Джаббарову Афигу Этибар оглы 1992 г.р.
Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести. Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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