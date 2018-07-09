Житель Кюрдамира нанес ножевые ранения тестю и шурину

9 июля, 2018 09:30

Кюрдамир. 9 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла поножовщина. Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице А.Абдуллаева. Так, зять нанес ножевые ранения тестю Джаббарову Этибару Аладдин оглы 1963 г.р. и шурину Джаббарову Афигу Этибар оглы 1992 г.р. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести. Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.