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    Житель Кюрдамира нанес ножевые ранения тестю и шурину

    Кюрдамир. 9 июля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице А.Абдуллаева.

    Так, зять нанес ножевые ранения тестю Джаббарову Этибару Аладдин оглы 1963 г.р. и шурину Джаббарову Афигу Этибар оглы 1992 г.р.

    Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с ранениями различной степени тяжести. Сообщается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    По факту ведется расследование.

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