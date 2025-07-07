Житель Кяркиджахана: До оккупации армяне угрожали нам, заявляя, что Карабах должен быть присоединен к Армении

До оккупации армяне угрожали нам, заявляя, что Карабах должен быть присоединен к Армении

На судебном заседании, состоявшемся 7 июля в Бакинском Военном суде, потерпевший, житель поселка Кяркиджахан Дяргях Хагвердиев, заявил, что с 1987 года лица армянского происхождения, проживавшие в городе Ханкенди, начали оказывать давление на азербайджанское население на почве национальной дискриминации.

Как сообщает Report, он подчеркнул активную роль Роберта Кочаряна в этих событиях.

Хагвердиев отметил, что после февраля 1988 года армяне начали открыто изгонять азербайджанцев, а в сентябре того же года были подожжены частные дома азербайджанцев, проживавших в Ханкенди. По его словам, после митинга, организованного армянами на центральной площади города, вооруженные лица напали на поселок Кяркиджахан и сожгли несколько домов.

Потерпевший заявил, что с 1991 года поселок подвергался обстрелам со стороны военнослужащих армянского происхождения из 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенди. 28 декабря армяне напали и оккупировали Кяркиджахан. Все дома, принадлежавшие азербайджанцам, были сожжены.

"До оккупации нам звонили, оскорбляли, требовали уехать, утверждая, что Карабах должен быть присоединен к Армении и здесь должны жить только армяне. Во время нападения кричали, что азербайджанцы должны убираться - это армянская территория", - сказал он.

Хагвердиев добавил, что в ходе оккупации жители поселка с трудом через лес добрались до Шуши. До оккупации численность населения Кяркиджахана составляла 1796 человек. В поселке было 350 частных жилых домов, принадлежавших азербайджанцам, здание средней школы и другие объекты.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении.