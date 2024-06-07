Житель Кяльбаджара убит из огнестрельного оружия

В Гяндже житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров получил ранения в результате выстрела из охотничьего ружья.

Раненый в Гяндже в результате выстрела из охотничьего ружья житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, Гейдаров был доставлен в больницу, несмотря на усилия врачей жизнь мужчины спасти не удалось.

20:21

В Гяндже житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров получил ранения в результате выстрела из охотничьего ружья.

Как сообщили западному бюро Report в региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый житель Кяльбаджарского района (1981 г.р.) Х.Мамедов, у которого было обнаружено и изъято ружье.

Сообщается, что инцидент произошел на почве личного конфликта. Раненый Гейдаров доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Расследование по факту продолжается.