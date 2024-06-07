О нас

Житель Кяльбаджара убит из огнестрельного оружия

Житель Кяльбаджара убит из огнестрельного оружия В Гяндже житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров получил ранения в результате выстрела из охотничьего ружья.
Происшествия
7 июня 2024 г. 20:57
Житель Кяльбаджара убит из огнестрельного оружия

Раненый в Гяндже в результате выстрела из охотничьего ружья житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, Гейдаров был доставлен в больницу, несмотря на усилия врачей жизнь мужчины спасти не удалось.

20:21

В Гяндже житель Кяльбаджарского района Б.Гейдаров получил ранения в результате выстрела из охотничьего ружья.

Как сообщили западному бюро Report в региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый житель Кяльбаджарского района (1981 г.р.) Х.Мамедов, у которого было обнаружено и изъято ружье.

Сообщается, что инцидент произошел на почве личного конфликта. Раненый Гейдаров доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gəncədə ov tüfəngindən xəsarət alan Kəlbəcər sakini xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено
Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено
7 июня 2024 г. 20:11
Состоялся суд над обвиняемым в совершении геноцида в Ходжалы Рашидом Бегларяном
ФотоСостоялся суд над обвиняемым в совершении геноцида в Ходжалы Рашидом Бегларяном
7 июня 2024 г. 16:39
В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
7 июня 2024 г. 08:56
В Гусаре 7-летний пешеход скончался после наезда автомобиля
В Гусаре 7-летний пешеход скончался после наезда автомобиля
7 июня 2024 г. 08:02
В Бинагадинском районе Баку один человек пострадал при столкновении автомобилей
В Бинагадинском районе Баку один человек пострадал при столкновении автомобилей
7 июня 2024 г. 07:29
В Баку пожарные ликвидировали возгорание в кафе
В Баку пожарные ликвидировали возгорание в кафе
6 июня 2024 г. 23:17
В Нафталане 37-летний мужчина умер от огнестрельного ранения
В Нафталане 37-летний мужчина умер от огнестрельного ранения
6 июня 2024 г. 22:10
В Шабране произошло летальное ДТП с участием пешехода
В Шабране произошло летальное ДТП с участием пешехода
6 июня 2024 г. 21:33
В Джалилабаде автобус попал в аварию, двое погибли, есть раненые
ФотоВ Джалилабаде автобус попал в аварию, двое погибли, есть раненые
6 июня 2024 г. 11:40
В Пираллахы автомобиль сбил выбежавшего на проезжую часть 3-летнего ребенка
В Пираллахы автомобиль сбил выбежавшего на проезжую часть 3-летнего ребенка
6 июня 2024 г. 08:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi